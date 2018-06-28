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28 Haziran 2018 16:23

Hacıveliler Mahallesi, yeterli içme suyuna kavuşuyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi’ndeki yeni sondaj çalışmalarını tamamladı.

Hacıveliler Mahallesi, yeterli içme suyuna kavuşuyor

28 Haziran 2018 16:23

Mevcut sondajda su azalması nedeniyle mahalle sakinlerinin yaşadığı sıkıntı, yeni sondaj ile kısa süre içerisinde giderilecek.


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi’nde mevcut sondajda yaşanan su azalması sonrasında yeni sondaj çalışmalarını başlattı. 167 metredeki delgi çalışmalarının tamamlandığı sondaja deneme motoru atılarak teknik personel tarafından numune alımı gerçekleştirildi. Saniyede 2 litre su verimi sağlanan sondajdan alınan numune sonuçlarının olumlu gelmesi durumunda mahalleye kesintisiz içme suyu sağlanacak.




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