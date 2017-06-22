Hadisleri resmederek anlattılar

Ortaokullarda öğrenim gören gençlerin hadisleri öğrenmeleri ve aynı zamanda kişisel yeteneklerini geliştirebilmeleri adına TÜGVA tarafından düzenlenen ‘Çizimlerle 40 Hadis’ yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen iftar sonrasında Yunusemre Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Mehmet Önal tarafından takdim edildi.

Düzenlenen yarışma hakkında Mehmet Önal, “TÜGVA tarafından Türkiye genelinde düzenlenen çizimlerle 40 Hadis adlı yarışmamız öğrencilerin seçtikleri hadisleri zihin dünyalarında canlandırmasını ve bu hadisler ışığında hayatlarını sürdürmelerini amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde kıymetli değerlendirme üyelerimiz ile birlikte bir derecelendirme gerçekleştirildi. Yarışmamıza tüm ilçelerimizden yoğun bir katılım gerçekleştirildi. Bugün katılımcı öğrencilerimiz kıymetli aileleri ve değerli öğretmenleri ile birlikte önce iftarımızı yaptık ve ardından ödül törenimizi gerçekleştirdik. Geleneksel olarak her sene devam edecek olan bu yarışmamızın gençlerin hadisleri öğrenmelerine ve en önemlisi hayatlarında uygulamalarına vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Ödül takdimi sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de şunları söyledi: “Gençlere hadisleri öğreten ve sevdiren bu yarışmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu yarışmalar gençlerimizin hem kendi yeteneklerini geliştirmeleri hem de dini değerlerini severek öğrenmeleri açısından önem arz etmektedir. Yüzlerce resim arasından dereceye giren kardeşlerimi kutluyorum ayrıca bu organizasyonu düzenlediklerinden dolayı TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Mehmet Önal’a yönetim kuruluna ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ise şu isimlerden oluştu: “Cennetin anahtarı namazdır hadisiyle Abdülhamid Han İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nuray Yaray, ‘Sizden biriniz malınız ve yaradılışınız bakımından kendisinden üstün kimselere bakacağına, kendisinden daha aşağıdakilere baksın’ hadisiyle Gediz Ortaokulundan Doğukan Güney, ‘Cennetin anahtarı namazdır’ hadisiyle Gördes İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sermet Küçüker, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ Hadisiyle Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu öğrencisi Sezgin Hano.”