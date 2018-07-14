Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 14:23

Hafriyat boşaltan iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Manisa’nın Gördes ilçesinde bir iş makinesi kasasındaki hafriyatı boşaltmak isterken devrildi.

Hafriyat boşaltan iş makinesi devrildi: 1 yaralı

14 Temmuz 2018 14:23

Kazada iş makinesi şoförü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay saat 13.30’da Gördes-Akhisar karayolunda meydana geldi. Gördes-Akhisar yol çalışmalarını gerçekleştiren bir firmaya ait olan ve S.A. idaresindeki 34 PJ 0787 plakalı kamyon iş sahasına hafriyat boşaltmak isterken yan yattı. Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarlarıyla olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri araç içinde sıkışan S.A.’yı çıkarıp ambulansa bindirdi. Gördes Devlet Hastanesine sevk edilen ve hayati tehlikesi olmayan S.A.’nın yapılan ilk müdahalenin ardından Akhisar Devlet Hastanesine sevk edildiği açıklandı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç