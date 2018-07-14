Hafriyat boşaltan iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Kazada iş makinesi şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 13.30’da Gördes-Akhisar karayolunda meydana geldi. Gördes-Akhisar yol çalışmalarını gerçekleştiren bir firmaya ait olan ve S.A. idaresindeki 34 PJ 0787 plakalı kamyon iş sahasına hafriyat boşaltmak isterken yan yattı. Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarlarıyla olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri araç içinde sıkışan S.A.’yı çıkarıp ambulansa bindirdi. Gördes Devlet Hastanesine sevk edilen ve hayati tehlikesi olmayan S.A.’nın yapılan ilk müdahalenin ardından Akhisar Devlet Hastanesine sevk edildiği açıklandı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.