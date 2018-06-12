Hak sahipleriyle sözleşme süreci 16 Temmuz’da başlıyor

16 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek süreçte hak sahiplerine sözleşme tarihleri bildirilecek.

Yunusemre Belediyesi’nin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin ilk etabında evler ve işyerleri hak sahiplerine teslim ediliyor. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın katılımıyla gerçekleşen temsili anahtar teslim töreniyle hak sahipleriyle bir araya gelinirken; sürecin nasıl işleyeceği duyuruldu. Takvime göre; 11 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında hak sahiplerinin herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına site yönetimi oluşturulacak. Bu süre içerisinde yönetim inşaat alanındaki tüm ortak kullanım alanlarını teslim alacak. Aynı tarihlerde işyerlerinin de teslimi yapılacak. 16 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında ise ilan edilen program dahilinde günde ortalama 50 hak sahibi önce banka, daha sonra site yönetimiyle görüşecek. Ardından TOKİ heyeti ile birlikte kendi dairesini gezerek kabul formunu dolduracak. Dairede herhangi bir eksikliğin bulunması durumunda eksiklik giderildikten sonra anahtarlarını teslim alacak. Süreç, Kurban Bayramı’na kadar tamamlanmış olacak. Herhangi bir nedenle sözleşme imzalamaya gelmeyen hak sahiplerine Kurban Bayramı sonrasında telafi süresi tanınacak.

Hak sahipleri konutlarını teslim almaya gelirken yanlarında nüfus cüzdanı, sözleşme sürecinde aldıkları gayrı menkul satış sözleşmesi nüshası, KDV yatırdığına dair banka dekontu, vekaletle teslim alacak ise vekaletin aslı ve fotokopisi ile müracaat edecek. Hak sahiplerinin, kendileri için belirlenerek bildirilen günde Türkiye Halk Bankası Mesir Şubesi’ne giderek ev bedelinin yüzde 1 tutarındaki KDV bedelini ödemeleri gerekiyor. Daha sonra konut alanında site yönetimine başvurarak işlemlerini yaptıracak. Yine aynı gün içerisinde konut teslim bürosunda müşavir firma ve görevliler nezaretinde kendi konutlarına giderek tanzim edilecek olan ’Konut Tespit Föyü, Konut Teslim Tutanağı’nı imzalayarak anahtarlarını teslim alacak. Bu aşamanın ardından hak sahipleri doğalgaz, elektrik, su ve isterlerse telekomünikasyon abonelikleri sonrasında evlerine taşınabilecek.