Haklılığı ortaya çıktı, görevine iade edildi

Kendi iradesi dışında telefonuna ByLock yüklendiği tespit edilen ve mor beyin mağduru olan Savaş Taştan hastanedeki görevine geri döndü.

FETÖ’nün mor beyin mağduru bir memur daha görevine iade edildi. Türk Sağlık Sen Turgutlu İlçe Temsilcisi ve Turgutlu Devlet Hastanesinde laborant olarak çalışan Savaş Taştan için Türk Kamu Sen Manisa İl temsilciliği Turgutlu Devlet Hastanesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

Türk Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi Bekir Dağıstan, "Bugün burada haksızlığa uğrayan bir arkadaşımızın haklılığı anlaşılarak yeniden görevine iade edilmesinin mutluluğu içindeyiz. Kendi iradeleri dışında ByLock adı verilen programa yönlendirilmiş 11 bin 480 kişinin olduğunu, FETÖ’nün Mor Beyin adı verilen bir yazılım ile masum insanlara kumpas kurduğunu hayret ve endişe ile öğrendik. Ama şaşırmadık çünkü bu hain örgütün daha önce birçok kişi ve kuruluşa karşı kumpas kurup tuzağa düşürdüğünü görmüştük. Türkiye Kamu-Sen olarak 15 Temmuz sonrası bu hain örgüte karşı verilen mücadeleye her zaman tam destek verdik. Ancak, bu hain örgütün her türlü kirli oyunu oynayabileceğini öngördüğümüzden dolayı dikkatli davranılması konusunda uyarılarda bulunduk. Bugün de görüyoruz uyarılarımızda haklı çıktık. 16 Şubat 2017 tarihinde açığa alınan, FETÖ’nün geliştirip kullandığı Mor Beyin yazılımı sonucu ByLock adlı programı kullandıkları için görevlerinden uzaklaştırılan 1823 kamu görevlisi görevlerine iade edilmişti. Bu günde Göreve iade edilen Savaş Taştan kardeşimizin FETÖ ile irtibatı olmadığı belirlendi. Türk Sağlık Sen Turgutlu ilçe Temsilcimiz Savaş Taştan 11 Mayıs 2018 tarihi ile görevine dönen Mor beyin mağdurlarından yalnızca biridir. ByLock kullandığı iddiası ile görevinden uzaklaştırıldığında da kendisinin FETÖ ile irtibatlı olmadığını, yıllardır yol arkadaşlığı yaptığımız vatansever bir kamu görevlisi olduğunu söylemiştik. 1 yıl 2 ay 25 gün süren bir mağduriyetin ardından görevine iade oldu. Tek tesellimiz adaletin geç de olsa tecelli etmesidir" dedi.

Başta Savaş Taştan olmak üzere görevlerine dönen tüm kamu görevlisi ByLock mağdurlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Dağıstan, "Bu hainlerin bir an önce kamudan temizlenmesi kanun önüne çıkarılması en büyük temennimiz. Mor beyin tuzağı ile bir kez daha FETÖ’nün ne kadar tehlikeli bir yapı olduğunu anlamış bulunuyoruz. Benzeri mağduriyetlerin oluşmaması adına ve terör örgütünün ekmeğine yağ sürmemek için daha dikkatli olunması elzemdir. FETÖ kriterleri diye belirlenen ByLock, Bankasya, sendika gibi kriterler daha dikkatle değerlendirilmelidir. Kurdukları tuzaklarla masum insanların mağduriyetin oluşmasını hedefleyen hainlerin emelleri boşa çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına Türk Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi Bekir Dağıstan, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, Türk Diyanet Vakıf Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Ağır, Türk Tarım Orman Sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Tatoğlu ve sendikaların üyeleri katıldı.