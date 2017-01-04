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04 Ocak 2017 16:38

Halep’e yardımlar çığ gibi büyüyor

Halep’e yardımlar çığ gibi büyüyor

04 Ocak 2017 16:38

Yunusemre Belediyesi’nin, Şehzadeler Belediyesi ve İHH Manisa Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği ’Haydi Manisa Halep’e El Ver’ kampanyasına yardımlar çığ gibi büyüyor.
Yunusemre Belediyesi, Halep’te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. Halep’teki savaş mağdurlarına yardım etmek amacıyla başlatılan kampanyaya destekler çığ gibi büyüyor. Hayırsever vatandaşların Yunusemre Belediyesi’ne getirdiği ya da verdiği adresten belediye araçlarıyla alınan yardımlar, Halep’e ulaştırılmak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından paketleniyor.
Hayırseverlerin yardımlarının kabulüne 9 Ocak tarihine kadar devam edileceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu çağrıya duyarsız kalmayan Manisalılar’a teşekkür etti. Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “’Haydi Manisa Halep’e El Ver’ sloganı ile başlatılan yardım kampanyamıza vatandaşlarımız duyarlılık göstererek büyük destek veriyor. Kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, Sosyal Yardım Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kolileniyor. 9 Ocak tarihine kadar toplanacak yardımları, Halep’ten kaçarak Türkiye’ye sığınan ve devletimizce sahip çıkılan savaş mağdurlarına göndereceğiz. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, belediyemizin Çağrı Merkezini arayarak bizlere ulaşabilir. Duyarlı olan tüm hemşehrilerimize yaptıkları yardımlardan dolayı çok teşekkür ederiz. Allah kabul etsin” diye konuştu.



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