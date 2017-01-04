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04 Ocak 2017 09:37

Halil Kale Fen Lisesi Müdürü emekliye ayrıldı

Halil Kale Fen Lisesi Müdürü emekliye ayrıldı

04 Ocak 2017 09:37

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, emekliliği dolayısıyla veda ziyaretlerine başlayan Halil Kale Fen Lisesi Okulu Müdürü Tahsin Bozkurt’u makamında ağırladı. Bugüne dek Turgutlu eğitimine verdiği katkılardan dolayı Bozkurt’a teşekkür eden Başkan Şirin, “Halil Kale Fen Lisesi ve Turgutlu ile özdeşleşen bir isim olan Tahsin Hocamız’a eğitime verdiği önemli katkılardan dolayı teşekkür ediyor, huzur ve mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.
Halil Kale Fen Lisesi Okul Müdürü Tahsin Bozkurt, emekliliği dolayısıyla kurumlar arası veda ziyaretlerine Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’den başladı. Ziyarette Bozkurt’a okul aile birliği başkanı Filiz Zümbülcan ve okul aile birliği üyeleri eşlik etti. Turgutlu Belediyesi’nin bugüne dek eğitime verdiği destekler kapsamında Halil Kale Fen Lisesi’nin de ciddi ölçüde destek aldığını vurgulayan Bozkurt, “Biz sizlere vedaya gelirken içimiz de gönlümüz de çok rahat. Çünkü biliyoruz ki bizlerden sonra göreve gelenler de her telefon açtıklarında bizler gibi sizleri de telefonun ucunda bulacak. Bugüne dek okulumuzun her türlü araç ve gerecini, temizliği, bakımı ve boyası gibi her türlü ihtiyacında sizlerden destek aldık. Bu anlamda öğrencilerimiz ve okul aile birliği yönetimi adına sizlere teşekkür ediyorum. Yapılan tüm desteklerinizden dolayı takdire şayansınız. Hakkınızı helal ediniz” dedi.
Halil Kale Fen Lisesi Okul Müdürü Tahsin Bozkurt’un Halil Kale Fen Lisesi’nin gururu olduğunu söyleyen Başkan Şirin, “Siz Halil Kale Fen Lisesi ve Turgutlu ile özdeşen bir isimsiniz. Bu anlamda okulumuza ve ilçemize yaptığınız katkıları hepimiz biliyoruz. Bir büyüğümüz, bir eğitimci olarak sizlere karşı teşekkür borcu olan aslında bizleriz. Nerede olursanız olun saygımız ve hürmetimiz sonsuz olacak, bu güzel iletişimimizi sürdüreceğiz. Bugüne dek eğitime verdiğiniz desteklerden ve nezaket edip ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun, ömrünüz huzur ve mutlulukla geçsin. Hakkımız helal olsun.” diye konuştu.



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