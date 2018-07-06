Halis Uysal son kez başkan

S. Manisa Bölgesi Sulama Kooperatifler Birliği, seçimli 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı. Kongrede Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği’ni kuran ve başkanlık görevini sürdüren Halis Uysal, yeniden başkanlığa seçildi.

1969’da çıkan 1163 sayılı kooperatifler yasasına istinaden Türkiye’de ilk sulama kooperatifini Manisa’da Akhisar Beyoba Mahallesi’nde kuran, 1995’de Manisa Bölgesi Sulama Kooperatifler Birliği’ni, 2001’de 27 bölge birliği, 2 bin 500 sulama kooperatifi ve 1 milyon 800 bin çiftçisi bulunan Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği’ni kuran ve başkanlık görevini sürdüren Halis Uysal, yeniden başkanlığa seçildi. 23 yıldır başkanlık görevini sürdüren Halis Uysal, genel kurula teşekkür ederken, son kez başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Kongrede bir konuşma yapan Uysal, “Çiftçileri kooperatiflerinden suyu da çiftçilerden ayırmayın” diyerek mesaj verdi. Tepeden gelip başkan olmadığını ifade eden Uysal, tütün karıklarından yetiştiğini belirterek, “Sıkıntılarınızı çok iyi biliyorum. Kapatma davası var gündemde. Biz değil de sulama birlikleri manşetlerdeydi. Yeni bir tüzük hazırlanıyor. Tarım ve Orman Su İşleri Bakanlığı birleşiyor. Birleşiyor ama nasıl olacak onu da bilmiyorum. Kimsenin de bildiği yok” dedi.

23 yıldır başkanlık görevini sürdüren Uysal, son kez başkanlığa aday olduğunu açıklarken 3 yıl sonra bir daha aday olmayacağını söyledi.

Halis Uysal başkanlığındaki yeni yönetimde Başkan Yardımcılığına Sırrı Başlamış, Muhasip üyeliğe Rasim Dumlupınar, yönetim kurulu üyeliğine Özcan Tetik, Metin Yaşar seçildi.