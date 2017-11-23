Halıtlı’nın projesi de tamamlanıyor

Yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Halıtlı Mahallesi Halı Saha, çevre düzenleme çalışmalarının ardından bölgedeki gençlerin kullanımına açılacak.

Şehzadeler Belediyesinin farklı mahallelerde yaptığı hizmetler, ardı ardına yükseliyor. Geçtiğimiz ay Halıtlı Mahallesinde düzenlenen bir törenle temeli atılan Halıtlı Mahallesi Halı Saha projesi inşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Projenin tamamlanması için az bir yapısal çalışma kaldığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Halıtlı Mahallemizde 2014 yerel seçimlerinde sözünü vermiş olduğumuz halı saha projemizin yapım çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Halıtlı Halı Sahamızın toplam proje alanı 1983 metrekaredir. Projemizde 740 metrekare sentetik çim yüzeyli 1 adet halı saha, 7 x 3 boyutlarında prefabrik soyunma odası ve 3 x 3 boyutlarında prefabrik büfe yapılacak. Ayrıca halı sahamızın çevre düzenlemesi için 646 metrekare parke taşı döşenmesi, 260 metre betonarme direkli himaye çiti, 567 metrekare yeşil alan düzenlemesi de yapılacak. Kısa bir süre içerisinde Halıtlı ve civar mahallelerimizdeki gençlerimizin hizmetine açılmış olacak” dedi.