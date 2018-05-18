Halitpaşa’da dere temizliği başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde dere temizlik çalışmasına başladı. Mahallede toplamda 2 kilometrelik alanda yapılan temizlik çalışmasıyla dere yatağında oluşan tıkanıklık giderilerek suyun akışı sağlıklı hale getirilecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile mahallede olası su taşkınları da engellenecek. Ayrıca derenin yol geçiş noktalarına toplamda 42 metre koruge boru döşenerek yaya ve araç geçişi güvenli hale getirilecek.

“Büyükşehir ve MASKİ’nin başarıları dillere destan oluyor”

Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, “Bahar aylarında yağışların bol olması nedeniyle dere yatağı içerisinde birikmiş toprak ile su akışını engelleyen yabani otların temizlenmesi gerekiyordu. Çünkü yağmur suyu taşkına neden oluyordu. Derenin taşması çiftçilerimiz zarara uğratabilir. MASKİ ekipleri çağrımıza duyarsız kalmayarak temizlik çalışmalarına başladı. Şu an deremiz temizleniyor. Büyükşehir ve MASKİ altyapı olsun içme suyu çalışması olsun diğer bütün hizmetleri zamanında yapıyor. Başarıları dillere destan oluyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Hiçbir şikayetimiz olmadı bugüne kadar. Bütün çalışmalardan çok memnunuz. Daha çok hizmet için desteğimizi esirgemeyeceğiz. Mahallem ve şahsım adına yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.