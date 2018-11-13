Halk eğitim merkezleri istihdama katkı sağlıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilk kez açılan ve ücretsiz olan hasta ve yaşlı bakım kursuna katılan 15 kursiyer eğitim sonunda alacakları sertifika ile iş imkanı bulacaklar.

Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilk kez açılan hasta ve yaşlı bakım kursu Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda başladı. 15 kursiyer 160 saatlik eğitimin ardından alacakları sertifika ile hastanelerde, huzurevlerinde, belediyelerde hasta ve yaşlı bakım personeli olarak çalışarak istihdama da katkı sağlamış olacaklar.

Sarıgöl'de ilk kez açılan kursun 160 saatlik ve ücretsiz olduğunu belirten Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Hasta ve yaşlı bakımı kursumuz 160 saatlik bir kurs. Eğitim boyunca etik, kişisel bakım, beslenme, vücut mekaniği, aktivite ve egzersiz, engelli bireylere bakım hizmetleri, akıl ve ruh sağlığı, ilk yardım, akılcı ilaç kullanımı, ev kazaları ve alınacak önlemler, ağır hastalık ve vefat durumu olmak üzere 10 modülden eğitim alacaklar." dedi.

"Belge olmadan yaşlı ve hasta bakılamayacak"

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Hasta ve yaşlı bakımı kursunda Sağlık Hizmetleri Öğretmenleri Meryem Akçalı, Arife Karaoğlu ve Begüm Birgül tarafından eğitimlerin verildiğini kaydeden Oruç, "İş Yasası diye bizim çok önemli bir yasamız var. Kendi anne ve babana buradan aldığınız belge olmadan bakamayacaksınız. Belediyelerde şuanda hasta ve yaşlı bakım birimleri oluşturuluyor. Belki ileride bu alanda istihdam oluşturulacak. Devletin dili resmidir. Bu alanda ne yapacaksınız? Siz bu belgenizi, hasta ve yaşlı bakım elemanı belgenizi kullanarak belki bir istihdam kapısı oluşturacaksınız. Derslerimizde mankenler üzerinde canlı olarak bizzat hocalarımız tarafından öğrencilerine ne anlatıyorlarsa modül olarak hemen hemen benzeri anlatılıyor. Gerçekten bundan çok faydalanacağınızı düşünüyorum. Halk eğitim merkezlerinin amacı halka hizmet etmektir." şeklinde konuştu.