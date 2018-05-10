Halk oyunları şenliğinin ikincisi yapıldı

Geleneksel Halk Oyunları Şenliği’ ile şenlendi.

Salihli Belediyesi, Gençlik Merkezi ve Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi katkıları ile Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen şenlik saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Salihli halk Oyunları Dernek Başkanı Feyzullah Gündoğdu, derneğin 8 yıl önce kültür hizmetine başladığını belirterek, üstlendikleri görevin sorumluluğu ile hareket ettiklerini söyledi. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, kültür hizmetlerini, akademik ve sanatsal boyutu bütünleştirici çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurgu yapan Gündoğdu “Bundan sonra da sizden aldığımız güç ve destek ile çalışmalarına devam edecektir” dedi.

Çocukların sosyal etkinliklerde, mutlak bir iş ile uğraşması gerektiğini ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Bu sosyal etkinliklerin başında da en önemlisi halk oyunlarımızdır. Kendi yeteneklerini, becerilerini ve kendilerini ifade etme açısından çok önemlidir. Bugün bu gençler Salihli’de bir oluşum içerisinde kendi derneklerini kurup bu sene 2.’sini Salihli Belediyesi işbirliğinde düzenleyerek güzel bir şenlik gerçekleştirdi. Birçok okulda birçok gencimize halk oyunlarımızı sevdirdiler. Bugün sizinle burada birlikte olmaktan çok mutluyum” dedi.

Böyle bir etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu ifade eden Kaymakam Turgut Çelenkoğlu ise 2.Geleneksel Halk Oyunları Şenliğini düzenleyen Salihli Belediyesi, Gençlik Merkezi ve Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 7’den 70’e her yaş grubundan oluşan halk oyunları ekipleri farklı yörelerin halk oyunlarını sergiledi. Halk oyunları şenliği havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe ise İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ile davetliler katıldı.