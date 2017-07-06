Halsiz düşen Ebabil kuşuna şefkat eli

Bulunduğunda gözleri kapalı ve hareketsiz olan kuş belediye personelinin şefkatli elleriyle yeniden kendine gelmeye başladı.

Yeryüzüne kolay kolay inmemeleri ile ünlenen Ebabil kuşları da sıcak havaya dayanamadı. Manisa’da 50 dereceye yaklaşan hava sıcaklıklarının ardından Yunusemre Belediyesinin bahçesindeki bir ağaç dibinde hareketsiz yatan bir Ebabil kuşunu sahiplenen belediye çalışanları kuşun yeniden sağlığına kavuşmasını sağladı. Kısa sürede belediyenin de maskotu haline dönen Ebabil kuşu eski sağlığına kavuşarak yeniden doğal ortamına dönmek için gün sayıyor.

Diğer kuş türlerinden farklı olarak neredeyse bütün ihtiyaçlarını uçarken gerçekleştiren ve olağanüstü bir durum olmadıkça yeryüzüne inmeyen Ebabil kuşlarından biri sıcak havaya dayanamayarak bitkin bir halde Manisa’nın Yunusemre Belediyesinin bahçesine düştü. Bahçede dolaşırken bir vatandaşın ağacın kenarına bir kuş bıraktığını gördüğünü belirten belediye çalışanlarından Didem Holinar, “Bir bey ağacın kenarına bir şey koydu. Ben ‘Nedir o’ diye sorduğumda ‘Kuş yavrusu herhalde, hasta ve baygın. Bakarsınız’ dediler. Kediler yemesin diye alıp içeriye götürdüm ve bir kutunun içine koydum. Gözleri kapalıydı ve baygın haldeydi zaten bulduğumuzda. Başını ıslattık, su içerdik, birkaç gün evde besledik ve kendine geldi. Hiç gözlerini açamıyordu şuan gayet hareketli. Biraz daha besleyerek doğaya geri salacağız” dedi.

Kedi mamasıyla beslediler

Ebabil kuşunu bulur bulmaz ilk olarak suyla başını ıslattığını kaydeden Holinar, “Şu anda beslenmesini kedi mamasıyla yapıyorum. Şuanda durumu iyi. Uçamıyordu, hareketsizdi kanatlarını bile açamıyordu ama şimdi kanatlarını açmaya başladı. Şuan uçmak için hazırlanıyor” diyerek kuşu kedi mamasıyla beslediklerini belirtti.

“Ebabil olduğunu sonradan öğrendim”

Kuşu bulduğunda cinsini bilmediğini ve sonradan Ebabil kuşu olduğunu öğrendiğini anlatan Holinar şunları söyledi:

“Aslında ben bunu bulduğumda ne kuşu olduğunu bilmiyordum. Daha sonra internetten araştırdığımızda Ebabil Kuşunun da yeryüzüne çok nadir olarak indiğini öğrendim. Daha sonra daha çok değerlendi bizim için. Biraz daha besleyip doğaya geri salacağız”.