Hamile ineği dereden büyükşehir ekipleri kurtardı

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Sarunasuhlar Mahallesi'nde dere yatağına düşen hamile inek, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı. Zor şartlar altında dere yatağına inen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait kepçeyle kurtarılan inek, sahiplerine teslim edildi.

Yunusemre ilçesinde dere yatağına düşen inek, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kurtarıldı. İlçeye bağlı Sarınasuhlar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda hamile inek düştüğü dereye yatağından çıkamadı. Kendi çabalarıyla ineği dere yatağından çıkartamayan mahalle sakinleri Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de mahalleye intikal ederek hemen çalışmalara başladı. Dereye iniş olmaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne ait kepçeyle yol açılarak hamile ineğe ulaşıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında kepçeye alınan inek, dereden çıkartılarak sahiplerine teslim edildi.