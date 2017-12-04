Hamsi Şenliği Turgutlu’ya renk kattı

Birbirinden güzel Karadeniz ezgilerinin seslendirildiği şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Turgutlu Karedenizliler Derneği’nin, Turgutlu Belediyesi katkılarıyla geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 8.’sini gerçekleştirdiği Hamsi Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Mimar Sinan Parkı’nda bulunan Karadenizliler Derneği’nde düzenlenen şenlikte konuşan Turgutlu Karadenizliler Derneği Başkanı İbrahim Uzun “Bu yıl 8’incisini düzenlediğimiz hamsi şenliğimizin Allah daha nicelerini göstermeyi nasip etsin. Bizlere desteklerini esirgemeyen değerli protokolümüze çok teşekkür ederim” dedi.

Ardından konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Ülkemizin cennet köşelerinden olan Karadeniz’e dair özleminizi, memleket hasretini gidereceğiniz sıcacık, huzur ve keyif veren bir ortamda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Hemşehri derneklerimiz yüzyıllardır bugüne taşınan zengin kültürel mirasımızı geleceğe aktaran en önemli sivil toplum kuruluşlarıdır. Yörüklerle, Boşnaklarla, Arnavutlarla nasıl iç içe gönül birliğinde isek Anadolumuz’un kendine has özellikleriyle farklı renklerimizden olan Karadenizliler ile de apayrı bir gönül bağımız var. Trabzon’dan Ordu’ya, Gümüşhane’den Giresun’a kadar Karadeniz’in pek çok farklı köşesinden gelip kasabamıza yerleşen, burada bizlerle aynı ekmeği paylaşan, aynı havayı soluyan hemşehrilerimizle olmaktan mutluluğunu yaşıyoruz. Turgutlumuz, Türkiye Cumhuriyetinin dört bir köşesinden gelen herkese, her aileye kucak açmış, bağrına basmıştır. O açıdan burası Karadenizli hemşerilerimizin de evidir, yurdudur, vatanıdır. Acılar paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Biz bugün mutluluğu paylaşıp çoğaltmak için buradayız. Hasreti ve özlemi paylaştıkça azaltacağız. Bir arada olmanın keyfini, hazzını, coşkusunu yaşayarak daha güzel günlere kucak açacağız. Turgutlu Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da Karadenizli uşaklarla, Laz kardeşlerimizle, Yörük, Boşnak, Çerkez dostlarımızla birlikte hizmetlerin en güzelini yine onlar için yine halkımız için yapmanın gayretinde olacağız" dedi.

Kaymakam Uğur Turan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mümtaz Kahya ise şenliğinde hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Son olarak konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de, “Geçen yıl yine burada bir hamsi şenliğinde yer almıştık. Bugün daha coşkulu ve daha geniş katılımlı bir hamsi şenliğindeyiz. Bu şenliğinde hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun”şeklinde konuştu. Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından konuklar, kemençe eşliğinde horon oynayarak birbirinden güzel Karadeniz ezgilerine eşlik etti.

Şenliğe, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Kaymakam Uğur Turan, Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Evren,Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mümtaz Kahya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Balıkesir Ağır Ceza Hakimi Fatih Aksoy, daire müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.