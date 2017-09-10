Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 14:58

Hamzabeyli’nin su ihtiyacı karşılandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesi’nde mevcut sondajda aniden yaşanan su azalması sonucunda meydana gelen su yetersizliğini yeni sondaj hamlesi ile 7 gün içinde ortadan kaldırdı.

Hamzabeyli’nin su ihtiyacı karşılandı

10 Eylül 2017 14:58


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği projeler ile yatırımlarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nın ikinci günü yaşanan mevcut sondajdaki suyun azalması sonucunda yeni sondaj çalışmasına 24 saat gibi kısa bir sürede başlattı. Saniyede 15 litre su verimi elde edilen 106 metre derinliğindeki yeni sondajdan depoya terfi hattı döşeme çalışması da tamamlandı. Su deposuna motopomp bağlantısı yapılması ile birlikte mahalle sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hızlı bir şekilde hayata geçirilen yeni sondaj çalışmasından dolayı memnun olduklarını belirten Hamzabeyli Mahalle Muhtarı Mustafa Aydemir, “İçme suyumuzun sondaj işlemi bitti. Temiz ve sağlıklı bir içme suyuna kavuştuk. İnşallah bir daha böylesine bir sıkıntı yaşamayız. Öncelikle MASKİ Genel Müdürlüğü’ne, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi’ne, İçme Suyu Dairesi’ne ve emeği gecen tüm personele teşekkür ederim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    34°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç