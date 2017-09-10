Hamzabeyli’nin su ihtiyacı karşılandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği projeler ile yatırımlarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nın ikinci günü yaşanan mevcut sondajdaki suyun azalması sonucunda yeni sondaj çalışmasına 24 saat gibi kısa bir sürede başlattı. Saniyede 15 litre su verimi elde edilen 106 metre derinliğindeki yeni sondajdan depoya terfi hattı döşeme çalışması da tamamlandı. Su deposuna motopomp bağlantısı yapılması ile birlikte mahalle sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hızlı bir şekilde hayata geçirilen yeni sondaj çalışmasından dolayı memnun olduklarını belirten Hamzabeyli Mahalle Muhtarı Mustafa Aydemir, “İçme suyumuzun sondaj işlemi bitti. Temiz ve sağlıklı bir içme suyuna kavuştuk. İnşallah bir daha böylesine bir sıkıntı yaşamayız. Öncelikle MASKİ Genel Müdürlüğü’ne, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi’ne, İçme Suyu Dairesi’ne ve emeği gecen tüm personele teşekkür ederim” dedi.