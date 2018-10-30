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Hande Yener ve Ece Seçkin'den muhteşem performans

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Manisa’nın Turgutlu ilçesinde konser veren Hande Yener ve Ece Seçkin binlerce vatandaşa cumhuriyet coşkusu yaşattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Manisa'nın Turgutlu ilçesinde konser veren Hande Yener ve Ece Seçkin binlerce vatandaşa cumhuriyet coşkusu yaşattı.


Turgutlu Irlamaz Amfi Tiyatro'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde yaklaşık 15 bin kişi Hande Yener ve Ece Seçkin'in şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı. Turgutlu Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyet Konserinde büyük bir kalabalık ünlü sanatçılarla birlikte coştu. Türk pop müziğinin önemli ismi Hande Yener ile gençlerin yeni gözdesi Ece Seçkin sahne performanslarıyla 15 bin kişiyi coşturdu. Büyük coşkunun yaşandığı gecede Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin sahneye çıkarak Hande Yener ve Ece Seçkin'e yöresel hediyeler takdim etti.


Konsere Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Turgutlu Garnizon Komutanı Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Ahmet Türk, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Evren ve binlerce vatandaş katıldı.

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