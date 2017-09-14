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14 Eylül 2017 16:45

Hande Yener’den muhteşem performans

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Manisa merkez ve ilçelerinde düzenlediği kurtuluş konserleri kapsamında ünlü sanatçı Hande Yener Soma’da sahne aldı.

Hande Yener’den muhteşem performans

14 Eylül 2017 16:45


Soma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı etkinlikleri kapsamında Hande Yener Soma’da hayranlarıyla buluştu. Binlerce kişinin izlemek için doldurduğu Nazım Yavuz Stadyumunda yoğun güvenlik önlemleri altında vatandaşlar yerlerini aldı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de katıldığı konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar renkli görüntülere tanıklık etti. Hande Yener’in havai fişek gösterileri eşliğinde sahne almasıyla adeta yıkılan Nazım Yavuz Stadyumu tarihi gecelerinden birini yaşadı. Yener’in birbirinden hareketli şarkılarına vatandaşlar da eşlik etti. Konser sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Cengiz Ergün ünlü sanatçı Hande Yener’e çiçek takdiminde bulundu.




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