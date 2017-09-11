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11 Eylül 2017 15:05

Hanım lokalleri yazın öğrencileri ağırladı

Yunusemre Belediyesi’nin, öğrencilerin yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla hanım lokallerinde açtığı kurslar büyük ilgi gördü.

Hanım lokalleri yazın öğrencileri ağırladı

11 Eylül 2017 15:05

11 branşta gerçekleştirilen kurslardan yaklaşık bin 300 öğrenci faydalandı.


Yunusemre Belediyesi hanım lokalleri yaz aylarında kapılarını öğrencilere açtı. Çocukların yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen kurslara ilgi yoğun oldu. Kur’an-ı Kerim, satranç, gösteri sanatları, modern dans, atletizm - cimnastik, karate, karikatür, İngilizce, okul öncesi, ahşap oyma ve enstrüman öğrenme olmak üzere toplam 11 branşta gerçekleştirilen kurslara yaklaşık bin 300 öğrenci katıldı.



Bin 300 öğrenci kurs gördü


Yunusemre Belediyesi olarak “Ağaç yaşken eğilir” şiarını benimsediklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, öğrencilerin yaz tatillerini hem eğlenip hem de öğrenerek değerlendirdiklerini söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin yaz tatili boyunca eğitim alıp, kurslardan faydalanması amacıyla hanım lokallerimizde 11 farklı branşta kurs açtık. Kurslarımızda yaklaşık bin 300 öğrenci eğitim gördü. Öğrenci kardeşlerimiz açtığımız kurslar ile yaz aylarını daha verimli bir şekilde değerlendirip yeni eğitim yılına hazırlandı. Belediye olarak eğitim ve öğretime katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.




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