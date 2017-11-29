Harçlıklarını biriktirerek yetim kardeşlerine sahip çıktılar

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi koordinatörlüğünde, üç yıldır devam eden “Her sınıfın bir yetim kardeşi var” Projesi 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Ülkemizdeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel okul öğrencilerinin katılabildiği bu kampanyayla bir sınıftaki öğrenciler her ay harçlıklarından biriktirdikleri 100 lira ile Türkiye veya Dünya’nın bir başka ülkesinde anne ve babasını kaybetmiş yetim kardeşlerinin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet, barınma gibi temel ihtiyaçlarını yıl boyunca karşılayabiliyorlar.

Projeye destek veren Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ailelerinin kendilerine verdikleri okul harçlıklarını sınıflarındaki kumbaralara atarak biriktirdi. Proje aracılığıyla yetim kardeşlerine ulaşmayı amaçladıklarını söyleyen öğrenciler harçlıklarıyla doldurdukları kumbaraları teslim etti. Toplanan paralar İHH’nin yetim hesabına okul ve sınıf isimleri belirtilerek yatırıldı.

20 binden fazla yetim çocuğun bakımı yapılıyor

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ‘Her sınıfın bir yetim kardeşi var’ proje sorumlusu Mehmet Emin Sofuoğlu şu bilgileri verdi: “Dünyada 200 milyondan fazla yetim sokaklarda yaşıyor. Her gün yaklaşık 10 bin çocuk yetim kalıyor, 6 bin çocuk organ mafyası tarafından kaçırılıyor. Yılda 2,5 milyon çocuk satılıyor. 300 bin çocuk savaşmaya zorlanıyor. Sadece Afrika’da günde 6 bine yakın çocuk yetim kalmakta, şu anda bu saatlerde bile binlerce çocuk bu kaderi paylaşmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV);‘Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır’ buyurmuştur. Başka bir hadisinde ise; ‘yetimi himaye eden kimse ile cennette komşu olacağım’ buyurarak bizlere müjde vermiştir. 2013 yılında başlayan ve Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Bir-Sen ve Diyanet İşleri Başkanlığının destek verdiği kampanya vesilesiyle 8 bin 81 kurumdaki 1 milyondan fazla iyiliksever öğrenci, 2017 itibariyle Türkiye ve dünya genelinde 20 binden fazla yetim çocuğun bakımını üstlendi."

Projenin yürütülmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Sofuoğlu, "Ar-Ge’den sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Necmettin Okumuş’a, Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner’e, İHH Manisa Başkanı Mehmet Turhan’a, projeye destek veren tüm okul müdürlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yetim gülerse dünya güler” sloganıyla yola çıkan İHH’nin Diyanet İşleri Başkanlığı, Eğitim Bir-Sen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın destek verdiği bu projelerle Orta Doğu’dan Uzak Doğu’ya, Kafkaslar’dan Latin Amerika’ya, Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar 56 ülkede, 85 bini aşkın yetimi himaye ettiği ve 800 bini aşkın çocuğa ise dönemsel destek verdiği öğrenildi.