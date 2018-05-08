Hasan Eryılmaz hızlı başladı

Manisa siyasetinin tanınan isimlerinden İYİ Parti Manisa Milletvekili aday adayı Hasan Eryılmaz, seçim çalışmalarına hız vermeden devam ediyor.

Partililerle iletişimi en üst düzeyde tutan Hasan Eryılmaz, dün akşam İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı’nın divan toplantısı öncesi yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İYİ Parti Manisa İl Yönetim Kurulu üyelerine özgeçmişi hakkında bilgilendirmeler yapan Hasan Eryılmaz, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

İYİ Parti’nin tüm kesimleri kucakladığını belirten Hasan Eryılmaz, Türkiye’de yeniden kardeşlik, barış ve ekonomik refahın sağlanması gerektiğini ifade etti. Maddi ve manevi olarak her zaman partisinin yanında olduğunu belirten Eryılmaz, İYİ Parti’nin bir iyilik hareketi olduğunu ve seçimlerden büyük bir zaferle çıkacağını vurguladı.