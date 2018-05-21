sıra milletvekili adayı oldu.

İYİ Parti’den 27. dönem milletvekili adayları belli oldu. Manisa siyasetinin tanınan isimlerinden Hasan Eryılmaz, İYİ Parti’de 3. sıra Manisa Milletvekili adayı oldu. İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Dün itibariyle partimiz milletvekili aday listelerini YSK’ya sundu. Genel Başkanımız Meral Akşener ve parti yönetimimizin teveccühüyle biz de Manisa’da 3. sırada milletvekili adayı olduk. Bundan sonra yılmadan, dur durak bilmeden, gece gündüz dinlemeden çalışacağız ve Manisa’da çalınmadık kapı bırakmayacağız. Önümüzde kısa ve zorlu bir süreç var. Profesyonel bir çalışma sistemiyle Manisa’mızda İYİ Parti’nin bayrağını en yukarıya taşımak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Beni milletvekili adaylığına layık gördükleri için Genel Başkanımız Meral Akşener’e, tüm parti yöneticilerimize, teşkilatlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Seçim çalışmaları için büyük bir enerji harcayacaklarını söyleyen Eryılmaz, “Her zaman söylediğimiz gibi, biz bu yola ‘sevdamız Manisa’ parolasıyla çıktık. Genel Başkanımız Meral Akşener’i 24 Haziran gecesi Cumhurbaşkanı yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Tüm milletvekili adaylarımızla birlikte halka kendimizi anlatacağız. 24 Haziran gecesi her şey İYİ olacak, ülkemize güneş doğacak” ifadelerini kullandı.