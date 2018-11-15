Haşereyle dört mevsim mücadele

Bu kapsamda merkez ilçelerde görevli ekiplerin yapmış olduğu çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, vatandaşlar ve Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran'a larvasit ve kışlak mücadelenin önemi hakkında bilgi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde ilaçlama çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki görevli ekiplerin mahallelerde yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledi. Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran ve vatandaşlar ile de bir araya gelen larvasit ve kışlak mücadelenin önemine değindi.

“Kışlak mücadele başarılı sonuç için çok önemlidir”

İlaçlamada başarı için kışlak mücadelenin önemli olduğuna değinen Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, “Ekiplerimiz yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da sahada gerekli uygulamaları ve alan araştırmalarını yürüterek çalışmalarına son sürat devam etmektedir. Ergin sivrisineklerin yumurta bırakabileceği su birikintilerini tespit etmek amacı ile apartman, resmi kurum ve inşaat alanlarına ait sığınak, bodrum katı ile asansör boşlukları ekipler tarafından incelenerek, bu alanlarda gerekli larvasit uygulamaları yıl boyu yürütülmektedir. Ayrıca sivrisineklerin kışı geçirebileceği üstü kapalı dereler, apartman sığınakları, kullanılmayan su kuyularında sıcak sisleme cihazı ile periyodik olarak kışlak mücadele yapılmaktadır. Kışın yapılan uygulamalar, yaz aylarında yaşanabilecek haşere problemlerinin önüne geçilmesine büyük katkı sağlamaktadır.” diye konuştu.