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11 Eylül 2017 12:31

Haşereyle mücadele için vatandaşa da broşür dağıtılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Akhisar’da haşereyle mücadelede başarılı geçen yaz sezonunun ardından yetkililerle değerlendirme yaptı.

Haşereyle mücadele için vatandaşa da broşür dağıtılacak

11 Eylül 2017 12:31

Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama faaliyetlerini ara vermeksizin sürdüreceğini vurgulayan Akbaş, vatandaşın kendince alabileceği önlemler de bulunduğunu; bunu anlatmak için bilgilendirici kitapçıklar ve broşürler hazırlanabileceğini belirtti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında ve yılın her döneminde haşereyle mücadelesini sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Akhisar’da başarılı geçen yaz sezonunun ardından ilçenin ilaçlama ekip sorumlusu ve uygulayıcı personelle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Personelden bilgi alan Akbaş, “Başarılı bir sezon geçirdik. Şikayetlere anında müdahale edildi. Personelimiz halk sağlığına katkı sağlamak adına önemli ve özverili çalışmalar yapıyor. Onlara teşekkür ediyorum” dedi.


Toplantıda yeni dönem hazırlıklarının da görüşüldüğünü vurgulayan Akbaş, “Larvasit mücadelesine, yani kaynakların kurutulmasına çok daha önem vermek gerekiyor. Bunun yanı sıra kaynakların tespiti için muhtarlar ve vatandaşlarla daha sık bir araya gelecek, iletişimi sürdüreceğiz. Bizim yaptığımız çalışmaların yanı sıra vatandaşın kendince alabileceği önlemler de var. Onlara bunu anlatabilmek için görsellerle de desteklenen broşürler, kitapçıklar hazırlamak gündemimizde. Halk sağlığını korumak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz” dedi.




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