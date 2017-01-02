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02 Ocak 2017 17:08

Hasta vatandaş karla kaplı yollardan evine kavuşturuldu

Hasta vatandaş karla kaplı yollardan evine kavuşturuldu

02 Ocak 2017 17:08

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de kemoterapi tedavisi gören Ayvacık Mahallesi sakini Nursel Karaosmanoğlu Şimşek’i Spil Dağı’nda yaptığı tuzlama ve küreme çalışmalarının ardından evine ulaştırdı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından yolları açma ve tuzlama çalışmalarına aralık vermeden devam ediyor. Spil Dağı’nda hem kapalı yol bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler hem de vatandaşların yardımına koşuyor. İzmir’de kemoterapi tedavisi gören Ayvacık Mahallesi Sakini Nursel Karaosmanoğlu Şimşek’in yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi, mahalleye giden yolları açtı. Yaklaşık 3 saat süren zorlu yolculukta Şimşek’e Yol Şube Müdürü Fevzi Demir de eşlik ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak hep yanında olduklarını ve yolların her zaman açık olacağını ifade etti.
Evine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Nursel Karaosmanoğlu Şimşek, “Ayvacık Mahallesi’ne 23 yıldır yaşıyorum. Yollar kapalı olduğu için evime gelemiyordum. Muhtarımızla birlikte durumumuzu Yol Şube Müdürü Fevzi Demir’e ilettik. Kendisi hemen ilgilenerek yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından beni evime kavuşturdular. Belki de bir hayat kurtardılar. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim” dedi.



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