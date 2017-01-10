Hasta vatandaşın imdadına büyükşehir yetişti

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde rahatsızlanan Zeynep Yeziz isimli vatandaş, kardan kapanan yolların Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılması ile hastaneye kaldırıldı.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı Manisa’da hayatı olumsuz etkiledi. Yunusemre ilçesi Kayapınar Mahallesinin bazı kısımları da yağıştan etkilendi ve mahallenin birçok sokağı ulaşıma kapandı. Bu esnada rahatsızlığı dolayısıyla 112 ekiplerine haber veren Yeziz ailesi, ambulansı beklemeye başladı. Evlerine gelen yolun kapanması sebebiyle ambulans hastanın evine ulaşamadı. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesine haber verildi ve Yol Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. İş makineleri ile yolu açan Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeynep Yeziz isimli vatandaşın ambulansa binmesine ve hastaneye ulaşmasına yardımcı oldu. Kısa süre içerisinde yolun açıldığını aktaran Yeziz ailesi, Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.