Hastane personeline işaret dili eğitimi

Kula Devlet Hastanesi ve Kula Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, işitme engelli hastalara daha iyi hizmet verebilmek adına sağlık personellerine işaret dili eğitimi verilmeye başlandı. Kula Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Eğitmeni Cemile Demirelli tarafından verilen eğitimler kapsamında, tüm hastane personellerine işaret dili eğitimleri verildi. İşaret dili eğitimleri ile işitme engelli hastalarla daha iyi iletişim kurulması hem sağlık açısından önemli olduğunu hem de işitme engellilerin kendilerini daha güvende ve anlaşılabilir olduğunu hissettiklerini ifade eden Kula Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Eğitmeni Cemile Demirelli, “Amacımız işitme engelliler hastaneye geldiğinde kendilerini ve hastalıklarını daha iyi anlatması ve karşıdaki insanlara kendilerini daha iyi anlatabilmesi. İşitme engelliler kendilerini karşıya daha iyi anlattıklarında karşıdaki insan onları daha iyi anladığında onlar kendilerini daha rahat güvende ve anlaşılabilir hissediyorlar. Çok mutlu oluyorlar. İşaret dili eğitiminin daha da artmasını istiyorlar. Bu durumdan çok memnun olduklarını kendileri bizzat dile getiriyorlar” ifadelerini kullandı.