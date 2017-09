Hastaneye kadın eli değdi

Boya ve bakım maliyeti Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafınca karşılanan hastanedeki boya çalışması da Köprübaşı Belediyesinin kadın İşçileri tarafından yapıldı.

Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü ihtiyaç ve öncelikleri göz önüne alınarak, aile sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve müdürlüğe bağlı entegre hastanelerde bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Köprübaşı İlçe Entegre Hastanesinde bakım çalışmaları başlatılırken, Köprübaşı Belediyesi de bu çalışmalara destek verdi. Hastanenin boya işlemleri ise Köprübaşı Belediyesinin 32 kadın ve 4 erkek usta ile kurulan ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım ile Köprübaşı Belediye Bakanı Zafer Mergen bakımı biten Köprübaşı İlçe Entegre Hastanesi ve Borlu Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezinde son durum ile ilgili incelemelerde bulundu.

Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, “Köprübaşı İlçe Entegre Hastanesi ve Borlu Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezinin fiziki imkanlarını daha iyi hale getirilmesi ile ilgili belediye başkanımızın bize vermiş olduğu, başta personel ve malzeme desteği için teşekkür etmek için burada makamlarına geldik. Gerçekten çok kısa bir sürede çok güzel bir şekilde her iki tesisimizin de boyalarının yapılması ve eksiklerinin giderilmesi hususunda başkanımız bize her türlü desteği verdiler. Biz normalde hizmet verdiğimiz her ilçede belediye başkanlığı ve kaymakamlık düzeyinde her türlü desteği görüyoruz ama mutlulukla söyleyebilirim ki Köprübaşı ilçemizde büyük ve güzel bir destek gördük. Onun için bu güzel günde sayın başkanımızı ziyaret ederek, kendilerine teşekkür etmek istedik. Başta kendisine ve çalışanlarına kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bütün işleri kendi ekipleri yapıyor

Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen ise Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım’a ilçede yapılan çalışmalar için teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bizde Köprübaşı Belediyesi yerel yönetimi olarak, ilçemizde bulunan kurumlar ile koordinasyon içinde çalışarak, belediyemizin elemanlarıyla hastanemizi, Borlu Sağlık Ocağımızı, boyacımız, sıvacımız, fayans döşeme ustamızla beraber, devletin personel, eleman, para, araç imkanlarını kullanarak böyle bir hizmete imza attık. Her zaman halkımızın hizmetindeyiz zaten buralar halkın kullandığı yerler olduğu için biz harflerin ve kurumların ayrı olması gibi bir bakış açısına sahip değiliz. Karakolumuzun, polisimizin, milli eğitimimizin, müftülüğümüzün her türlü ihtiyacını karşılamak için halkımızın emrindeyiz. İnşallah Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diyoruz. Halkımıza en güzel hizmetleri sunmaya devlet ve hükümet olarak devam ederiz. 32 tane bayan elemanımız var hepsi boya yapabiliyor. Ustalarımız 4 tane, erkek ustamız, yanlarında da bayanlar boya yapıyor. İhtiyaca göre boya yapıyoruz, köylerdeki camilerimizi boyuyoruz, fayanslarını döşüyoruz, oyun grupları yapıyoruz, kaynakçımız var, sera yapıyoruz. Değişik bir hizmet şöyle söyleyeyim, ihale yapmıyoruz. Binayı komple sıvayabiliyoruz, camiyi kendimiz yapabiliyoruz. Üniversite binamızı yaptık daha önce zaten, 9 ayda bitirdik. İçinde bulunduğumuz binayı bitirdik 10 ayda. Bu binayı bile 430 bin liraya bitirdik ekip aldığı paranın karşılığını veriyor.”

Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım katkılarından dolayı Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen’e çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.