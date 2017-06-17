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17 Haziran 2017 11:02

Hastaneye kaldırılan askerler taburcu edilmeye başlandı

Manisa 1.

Hastaneye kaldırılan askerler taburcu edilmeye başlandı

17 Haziran 2017 11:02

Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında dün akşam saatlerinde besin zehirlenmesi şüphesiyle devlet hastanelerine kaldırılan 69 askerden 40’a yakını taburcu edildi.


Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Doğu Kışla’da dün akşam 21.30-22.00 sıralarında bazı askerler, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle revire başvurmasının ardından tedbir amaçlı Manisa Devlet ve Manisa Merkezefendi Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 69 askerden 40’a yakını sabah saatlerinde taburcu edilerek birliklerine döndü.


Askerlerden alınan ilk numunelerde herhangi bir toksik maddeye rastlanılmadığı, müşahede amaçlı hastanelerde tutulduğu ve durumlarının izlendiği öğrenildi. Hastanelerde tedavi altında bulun askerlerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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