Hayati İnanç, insan ve Allah sevgisini anlattı

Yunusemre Belediyesi, bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinliklerinde Divan Edebiyatı Üstadı Hayati İnanç'ı konuk etti. İnanç, Manisalılara Allah ve insan sevgisini anlattı.

Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Kültür Sitesi Lale Salonu'nda 'Yunus Emre ve Tasavvuf' konulu panel düzenlendi. Divan Edebiyatı Üstadı Hayati İnanç'ın konuşmacı olduğu paneli Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Eşi Dr. Melek Çerçi, İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş dinledi.

Panelde açılış konuşmasına Yunus Emre'nin “İki cihan zindan ise” şiiriyle başlayan Başkan Çerçi, sözlerine şöyle devam etti: “Yunus Emre, gönlü insan sevgisi, Allah sevgisiyle dolu bir gönül eri. İsmini taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız gelecek kuşaklara Yunus Emre'nin 700 - 800 yıl önce tuttuğu ışığı yansıtabilmek, Yunus ve diğer Hak dostlarını hatırlatmaktır.”

Konuşmasında üslubu, hayata dair verdiği örneklerle katılımcılar tarafından ilgiyle dinlenen Hayati İnanç, Yunus Emre'yi, öğretilerini, Allah aşkını ve dünyaya bakış açısını anlattı. Gençlere öğütler veren İnanç, “İnsan ya zamanın çocuğudur ya da zamane çocuğudur. Siz siz olun zamane değil zamana yön veren insanlar olun” dedi.