Hayatını kaybeden oda üyeleri için mevlit okuttular

Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası Başkanı Mehmet Akgül yaptığı açıklamada, “Bu mesleğe hizmet eden ve hayatını kaybeden üyelerimizi her yıl düzenlediğimiz mevlidi şerif programıyla anıyoruz. Hem de bir araya gelerek birliğimizi beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Hayrımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Konuşmaların ardından edilen dualara hep bir ağızdan 'Amin' denilerek katılanlara hayır yemeği dağıtıldı.

Oda önünde düzenlenen programa Manisa Müftüsü Sinan Cihan, Manisa Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Esnaf Sanatkarlar Odası (MESO) Başkanı Bahattin Akyüz, Bakkallar Odası Başkanı Saffet Taşkıncan, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akcın, Şehzadeler Müftüsü Mehmet Cesur, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramiz Şiyak ve oda üyeleri katıldı.