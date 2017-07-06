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06 Temmuz 2017 15:12

Hayırsever işadamından Kur’an öğrenen çocuklara ücretsiz dondurma

Akhisar’da uzun yıllardır dondurmacılık sektöründe faaliyet gösteren bir işadamı geleneksel hale getirdiği Kur’an-ı Kerim Kurslarına katılan çocuklara ücretsiz dondurma dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi.

Hayırsever işadamından Kur’an öğrenen çocuklara ücretsiz dondurma

06 Temmuz 2017 15:12

Şeyh İsa Camii İmam Hatibi Bayram Uçak ve önderliğindeki yaklaşık 50 öğrenciye hayırsever işadamı Macit Tepeköylü ücretsiz dondurma dağıttı.


Bayram hocanın önderliğinde bu işe kalkıştığının altını çizen hayırsever işadamı Macit Tepeköylü yaptığı açıklamada, “Çocuklarımıza dinimizi teşvik etmek amacıyla gayret içerisinde bulunan kişi ve kuruluşlara destek sağlamak amacıyla karınca kararıyla böyle gelip bir jest yaptık” dedi. Cami imamı Bayram Uçak ise birkaç yıl önce hayırsever iş adamına gidip böyle bir ricada bulunduklarını ve o günden bugüne dondurma dağıtımının gelenek haline geldiğini belirterek desteklerinden dolayı Tepeköylü’ye teşekkür etti.


Aşırı sıcak havalarda Şeyh İsa Camisini doldurarak Kur’an-ı Kerim öğrenen çocuklar ise bu jest karşısında teşekkür ederek afiyetle dondurmalarını yedi.




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