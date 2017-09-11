Hayırseverden Soma’ya sağlık merkezi

Somalı hayırsever Müzekka Gülcüler tarafından Manisa’nın Soma ilçesine kazandırılacak aile sağlığı merkezi için Manisa Valiliğinde protokol töreni düzenlendi. Manisa Valiliği, Soma Belediyesi, Manisa Halk Sağlığı ve Hayırsever Müzekka Gülcüler tarafından imzalanan protokolle kapsamında Manisa’nın Soma ilçesinde eski Soma Devlet Hastanesi’nin bulunduğu arsa üzerine 400 metre kare kapalı alanda 6 aile hekiminin hizmet vereceği, iki katlı yapılması planlanan aile sağlığı merkezinin yapım işlemlerinin tamamı Somalı hayırsever Gülcüler tarafından yapılacak. Protokolle Soma Belediyesi, arsa tahsisi, lojistik destekler, çevre düzenlemesi ve alt yapı hizmetlerini karşılayacak Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü de sağlık merkezinin işletilmesi yükümlülüğünü yerine getirecek. 450 bin lira gibi bir maliyeti olan sağlık merkezinin tamamı hayırsever Müzekka Gülcüler tarafından yaptırılacak. Protokolde konuşan Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, "Bakanlığımız aile hekimi başına 3 bin 400’lerde olan hedef nüfusu kademeli olarak önce 2 bin 500 sonrasında 2 binlere çekmekle ilgili tüm planlarını hazırlamış vaziyette. Burada tabi en önemli sıkıntılarımızdan biri gerçekten vatandaşlarımıza nitelikli hizmet sunabileceğimiz, engelliler için ayrı girişi bulunan güzel aile sağlığı merkezlerinin oluşturulması, burada da Soma ilçemizde toplam 6 aile hekiminin aynı anda görev yapabileceği, ileride 15 bin nüfusa çok rahat bir şekilde hizmet verebilecek bir aile sağlığı merkezi hayırseverimiz projesini de hazırlamak suretiyle, belediye başkanımız da bize her türlü lojistik ve benzeri desteği vermek suretiyle böyle bir proje hazırladılar. Biz de Halk Sağlığı olarak bölgede ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Somamızı böyle bir güzel yapıyla buluşturmuş olacağız" dedi.

Somalı hayırsever Müzekka Gülcüler ise, "İnsanlar mutlaka belli bir hayır kurumuna, belli bir hayır işine kendilerini adamayı hep bir gelenek haline getirmişler. Bizler de bu duygu ve düşünceyle resmi kurumlara bildirerek bu projeyi hazırlama yolunda gerekli adımları attık. Gerek Sağlık Müdürlüğü, belediye başkanımız bu konuda önderlik yaparak sahip çıkmışlar sayın valimiz de bir an önce yürürlüğe konması için elinden gelen her şeyi yapmışlardır" diye konuştu.

Soma’nın yeni bir sağlık merkezine kavuşacağını belirten Manisa Valisi Mustafa Mustafa Hakan Güvençer, "Soma ilçemiz mevcut 11 aile sağlığı merkezine bu yeni yapıyla yeni bir merkez daha katılmış olacak. Halk Sağlığı Müdürümüzün de ifade ettiği üzere belki de Manisa genelinde Sağlık Bakanlığımızın hekim başına düşen hasta sayısı standartlarına bu hayırseverimizin yatırımı sayesinde ilk kez Somalılar geçmiş olacak. Soma merkezinde hali hazırda 8 aile sağlığı merkezimize aynı anda 6 hekimin vatandaşlarımıza hizmet götürebileceği 9. aile sağlığı merkezini katmış oluyoruz. Bu protokolle bağışçımız Müzekka bey tüm maliyeti karşılamayı üstleniyor. Sağlık teşkilatımız bu yapıyı işletmeyi taahhüt etmiş oluyor. Belediyemiz de bu işlerin yürümesi, arsanın tesisi, altyapısının tamamlanması, çevre düzenlemesi gibi konuları yükümleniyor" dedi.

Konuşmaların ardından protokol taraflar arasında imzalandı. Manisa Valiliğinde gerçekleştirilen protokol törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene ve hayırsever Müzekka Gülcüler katıldı.