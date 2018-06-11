Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyorlar

Hayırseverlerden tarafından bağışlanan tekerlekli sandalyeler bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, tekerlekli sandalyelerine kavuşan vatandaşlar da vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Manisa Şubesi Ramazan bayramı öncesi tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan engelli vatandaşların yüzünü güldürdü. Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Manisa Şube Başkanı Sıdıka Doğdu, “Vakıf olarak Manisalı hayırseverleri tarafından bize verilen tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine yaklaşan bayram öncesi ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu konuda bize destek olan Manisa Büyükşehir Belediye Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş’a ve evde bakım birimi şube müdürü Fisun Mersinli’ye çok teşekkür ederiz. Arda ve Örselli mahallelerinde yaşayan amcaların ve teyzelerin mutluluğu her şeye değerdi” dedi.