Hayvan içme suyu göletleri daha kullanışlı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Tüm ilçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunmayı sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesi Seyitli ve Koruköy mahallelerinde yer alan hayvan içme suyu göletinde yaptığı temizlik çalışması sonrası gölet genişleterek üreticilerin hizmetine sundu. Eski haline göre daha büyük ve kullanışlı hale getirilen göletlerden artık daha fazla sayıda hayvan yararlanabilecek. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu 17 ilçede sürdürülen çalışmaların aynı hızla devam edeceğini belirterek, üreticilerin yararına olacak çalışmaların teknik ekipler tarafından yürütülmeye devam edeceğini kaydetti.