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03 Haziran 2018 14:42

Hayvan severlerden milletvekillerine çağrı

Manisa’da bir grup hayvan sever düzenledikleri basın açıklamasında milletvekillerinin seçim vaatlerinde hayvan haklarını koruyacak yasa tasarılarına da yer vermeleri çağrısında bulunarak, hayvan haklarını korumayan milletvekili adaylarına oy vermeyecekleri mesajını verdi.

Hayvan severlerden milletvekillerine çağrı

03 Haziran 2018 14:42


Manisa’da bir grup hayvan sever basın açıklaması düzenledi. Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen basın açıklamasında hayvan severler "Oyumuz doğayı koruyana" yazılı dövizler taşıdı. Temlisi bir oy sandığı taşıyan hayvan severler, milletvekili adaylarından hayvan haklarını koruyacak yasa tasarıları hazırlamaları çağrısında bulundu. Hayvan haklarına yönelik duyarsız kalan vekillere oy vermeyecekleri mesajı veren hayvan severler, hazırladıkları talep metnini milletvekili adaylarına imzalatacak. Hayvan severler adına basın açıklamasını yapan Emel Önal, "2018 haziran seçimleri öncesinde hiç bir ayrım yapmadan tüm siyasi partileri kapsayacak olan ’Doğayı e Hayvanların Yaşam Haklarını Korumayan Siyasilere Oy yok’ kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Türkiye çapında siyasi partilerin adaylarını ziyaret ederek hayvanların yaşam haklarını ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarısı hazırlanması için destek olacaklarına söz vermelerini talep edeceğiz. 7 milyonu aşkın can yoldaşının, doğa ve hayvan hakları savunucusunun yıllardır hayvanları koruma kanunun TCK kapsamında, resmi sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şekilde geçirilip, hayvana esarete, şiddete, sürgüne, öldürmeye son verilsin. Bu çağrılarımıza sessiz kalan, hayvan hakları savunucularını tehdide maruz bırakan siyasi partilere ve adaylara ’Oy yok’ diyoruz" ifadelerini kullandı.


Hayvan hakları savunucuları yanlarında getirdikleri üzerinde "Korumayana oy yok" yazan sandığa temsili oy kullanma işlemi gerçekleştirdi.




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