Hayvan sulama göleti inşaatı üreticileri sevindirdi

Yapılan gölet çalışması bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşları memnun etti.

Geçim kaynakları hayvancılık olan ve özellikle yaz aylarında hayvan sulaması yönünde büyük sıkıntı yaşayan Kırkağaç Demirtaş Mahallesinin ihtiyacının karşılanması için Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı. Bölgede yapılan hayvan sulama göleti çalışmalarını yerinde takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Gençoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza hız verdik. Kırkağaç Demirtaş Mahallesinden ilçe koordinasyon merkezimiz aracılığıyla bize gelen talebi değerlendirerek bölgeye hayvan içme suyu göleti kazandırmak için çalışmalar başladı. Hayvan sulama göleti ile Demirtaş Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız büyük bir sorundan kurtulacak” dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Kırkağaç Demirtaş Mahallesinde başlatılan hayvan sulama göleti çalışmaları için mahalle sakinleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.