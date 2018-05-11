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11 Mayıs 2018 23:51

Hayvanlarını otlatmaya gitti, ölü bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden bir kişi arazide ölü bulundu.

Hayvanlarını otlatmaya gitti, ölü bulundu

11 Mayıs 2018 23:51


Edinilen bilgiye göre; Beylikli Mahallesi’nde yaşayan Yılmaz Elvan (49), kendisine ait hayvanlarını Öteyaka mevkisine otlatmaya götürdü. Yakınları Elvan’dan haber alamayınca aramaya gittiklerinde, yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Yakınları durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Elvan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Elvan’ın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesine, daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma olayla ilgili çalışma başlatırken, Elvan’ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.




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