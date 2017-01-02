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02 Ocak 2017 17:32

Hayvanseverler için eğitim verildi

Hayvanseverler için eğitim verildi

02 Ocak 2017 17:32

Salihli Belediyesi tarafından ilçedeki hayvanseverler için “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” düzenlendi.
Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen eğitime ise 44 hayvansever katıldı. Hayvan severlere eğitim ise Salihli Belediyesi Veteriner işleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı, Orman ve Su İşleri 4. Bölge Manisa İl Şube Müdürü Veteriner Hekim Engin Bahçeci ile İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Anıl Ağırbaş tarafından verildi.
Eğitime katılan hayvanseverlere eğitim sonrası Hayvan Koruma Görevlisi Kimlik Kartı verildi. Hayvan severlere kimlik kartlarını veren Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, bu tür sosyal projeleri düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.



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