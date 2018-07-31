Hayvanseverleri ayağa kaldıran şiddete 625 lira ceza

Şiddet uyguladığı sırada alkollü olan şahsa 625 lira para cezası verilirken, bundan sonra hayvan sahiplenmesi de yasaklandı.

Manisa’da hayvana şiddet cezasız kalmadı. Manisa’da çekilen ve sosyal medyaya düşen bir videoda, kimliği belirsiz bir kişinin, "Ben sana gel deyince niye gelmiyorsun” diyerek tasmasından tuttuğu köpeğini sert bir şekilde tokatlaması başta hayvanseverler olmak üzere her kesimden insanının büyük tepkisini çekmişti. Yorum yağmuruna tutulan görüntüleri çeken kişinin de yaşanan şiddete kayıtsız kalması hayvanseverleri kızdırmıştı. Manisa’da çekilen görüntüler üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Yetkililer yaptığı incelemeler sonrasında video kaydında yer alan Z.K. isimli şahsın köpeğe kasıtlı olarak kötü davrandığı, fiziksel ve psikolojik acı çektirdiğini tespit etti. Araştırmalarını yoğunlaştıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü yetkilileri, polis ve Yunusemre Belediyesi Sokak Hayvanları hizmet ekipleri ile şahsa ulaşarak, şiddete uğrayan köpeği alıkoydu. Z.K.’nın ifadesinde, alkollü olduğunu ve köpeğinin tavukları yakalayıp boğduğunu bunu yapmamasını istediği için köpeğini uyarı amaçlı tutup çektiğini, kendisinin de hayvansever olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Yapılan incelemeler sonucunda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesi gereğince ’hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır’ ibaresi gereği video kaydında yer alan Z.K. isimli şahsa 625 lira idari para cezası uygulanarak, şahsın bundan böyle hayvan sahiplenmesi de yasaklandı.

Hayvan barınağına teslim edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan şiddete uğrayan köpekle şahsa ait kulübede bulunan bir başka köpek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Burada veterinerler tarafından tedavileri yapılan köpeklerin rehabilitasyon işlemeleri sürüyor.

Köpeklerin durumuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam, "30 Ekim 2018 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü tarafından sahibinden alınarak barınağımıza getirilen biri sokak köpeği, diğeri şivava cinsi köpeği olmak üzere 2 köpeğin gerekli muayene ve gerekli tedavileri yapılmış olup halen rehabilitasyon işlemleri devam etmektedir. Herhangi bir sıkıntı ve sağlık sorunları yoktur. Barınağımızın himayesi altındadır. Vücudumuzun belirli yerlerinde bazı darp izleri mevcuttur. Gerekli tedavilerini yaptık. Herhangi bir kalıcı hasar ve sıkıntıları mevcut değildir" dedi.