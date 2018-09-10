Hazine, altın tahvili ve kira sertifikası ihracıyla ilgili talep toplamaya başladı

C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı ile ilgili olarak, talep toplama işlemlerine bugün itibariyle başlandı.

Türkiye genelinde birer haftalık 7 etap halinde gerçekleştirilecek ve Ekim ayı sonuna kadar devam edecek olan ihraca, C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım Şubeleri aracılık edecek. Manisa il ve ilçeleri için Eylül ayı talep toplama tarihleri şu şekilde belirlendi:

10-12 Eylül: Ziraat Bankası Mesir Şubesi

13-14 Eylül: Ziraat Bankası Cumhuriyet/Salihli Şubesi

17-19 Eylül: Ziraat Bankası Turgutlu Şubesi

20-21 Eylül: Ziraat Bankası MANİSA Şubesi

24-26 Eylül: Ziraat Bankası Akhisar Şubesi

27-28 Eylül: Ziraat Bankası Salihli Şubesi

Sadece bireysel yatırımcılara yönelik bu ürün, bizlere iki farklı seçenek sunuyor. Faizli getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için “Altın Tahvili”, faizli getiri elde etmek istemeyen yatırımcılar için ise kira gelirine endeksli “Altına Dayalı Kira Sertifikası”. İki ürünün de vadesi 2 yıldır ve 6 ayda bir TL cinsinden kupon ödemesi/kira getirisi (6 aylık net yüzde 1,20, yıllık net yüzde 2,40) bulunuyor.

Vatandaşa sağlayacağı avantajlara bakıldığında; birincisi devlet güvencesinde getirisinin olması ve çalınma/kaybolma riskinin olmaması. İkincisi gelir vergisi (stopaj) kesintisi yapılmayacak olması. Üçüncüsü vade tarihinde istenirse fiziki altın şeklinde geri ödeme seçeneği bulunması. Ayrıca her zaman geri alım hakkı mevcut olup, 3 aydan sonraki geri alımlarda herhangi bir kesinti olmayacak. İlk 3 ayda yapılacak (90. gün dahil) geri alımlar Bakanlığın açıkladığı çerçevede yüzde 1,5 iskontolu fiyatla alınacak.

İhraç kapsamında, 22 ve 24 ayar altınlar kabul edilecek. Bunlar çeyrek, yarım, birlik, 2 buçukluk, beşlik ziynet ve sikke altınlar, bilezik ve kolyeler ile külçeler. Reşat altın, üzerinde değerli değersiz taş bulunan bilezik ve kolye gibi altınlar kabul edilmeyecek. Eski ve yeni tarihli altınlar arasında değer farkı olmayacak.

Talep toplama süresi içinde bankaya getirilen altın miktarının alt ve üst sınırı bulunmuyor. Teslim edilen altın karşılığında hesap cüzdanı verilecek ve yatırımcılar hiçbir kayba uğramayacak. Fiziki altın sadece vade sonunda teslim edilebilecek, ara dönemde talep edilir ise TL olarak ödemesi yapılacak. Dönem sonunda fiziki teslimat istemeyen yatırımcıların hesaplarına ise gram altın olarak yatırılacaktır.

Merkez Bankası rezervlerin güçlendirilmesi, hazinenin borçlanma araçlarını çeşitlendirmesi ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak adına devreye alınan yeni finansman aracı daha önceki ihraçlarda vatandaşların büyük ilgisini çekmişti. Bu ilginin artarak devam etmesi bekleniyor. Altın tahvili ve Altına dayalı kira sertifikası ile ilgili detaylı bilgiler www.altin.hazine.gov.tr ve www.ziraatbank.com.tr internet sayfalarında yer alıyor.