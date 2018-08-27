Hazırlık maçında birbirlerini üzmediler

Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, çıktığı 5. hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden UTAŞ Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.

BAL 8. Grubun şampiyonluk adaylarından Teknik Direktör Ozan Dombaz yönetimindeki Salihli Belediyespor, hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetimindeki UTAŞ Uşakspor ile karşı karşıya geldi.

Uşak 1 Eylül Stadında oynanan karşılaşmayı, Veli Karakaya, Yusuf Doğan, Melih Kurtuluş ve Rıdvan Altıntaş yönetti. Karşılaşma da Salihli Belediyespor 30. dakikada tecrübeli oyuncusu Aydın Kuzu’nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, maçın ikinci yarısında UTAŞ Uşakspor 63. dakikada Tayfun Emre Yılmaz’ın golüyle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

Salihli Belediyespor sahaya üzerinde; ’UTAŞ Uşakspor’a 2. Ligde başarılar dileriz’ yazılı bir pankartla çıkınca, Uşak seyircisi de konuk takım lehinde tezahürat yaptı.

Öte yandan hazırlık karşılaşmasında Yeşil-beyazlı ekibe Uşak deplasmanında 45.5 Taraftar Derneği üyeleri de yalnız bırakmadı.