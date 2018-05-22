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22 Mayıs 2018 13:06

Hem ders hem ziyaret

Manisa Şehzadeler Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ’Mental ruhsal ve zihinsel bozukluklar’ konularını hem yerinde görerek öğrenmek hemde özel çocuklarla vakit geçirmek amacıyla Manisa ZİÇEV’i ziyaret etti.

Hem ders hem ziyaret

22 Mayıs 2018 13:06


Manisa Şehzadeler Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri teorik bilgilerin yanında aldıkları uygulamalı eğitimlerle de mesleklerine daha iyi hazırlanıyor. Okulun 11. sınıf öğrencileri yeni doğan ve çocuk sağlığı derslerinde öğrendikleri ’mental ruhsal ve zihinsel bozukluklar’ konularını hem yerinde görerek öğrenmek hemde çocuklarla vakit geçirmek için sağlık hizmetleri öğretmeni Fadime Başer ile birlikte Manisa ZİÇEV’i ziyaret etti.


Ziyaret sırasında öğrenciler zihinsel ve ruhsal açıdan bozukluk yaşayan çocukların davranışlarını gözlemleme fırsatı bularak, empati yapabilme imkanı yakalarken zihinsel ve ruhsal bozukluk yaşayan çocuklar ile normal çocuklar arasındaki davranış farkını daha iyi analiz etme şansını da elde etti.


İş yaşamına atıldıkları zaman özel çocuklar için gerekli bakımı yapabilmeyi daha iyi kavrama şansları olduğunu dile getiren öğrenciler, ziyareti gerçekleştirmelerini sağlayan okul müdürleri Ali Dağdelen’e, ZİÇEV Müdürü Dudu Dönmez’e ve ziyarette kendilerine eşlik eden, müdür yardımcıları Mehmet Aras’a teşekkür etti.




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