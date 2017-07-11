Hem judo yapıyorlar hem de kitap okuyorlar

Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı kursta öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kitap okuma etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Yunusemre Belediyesi Yaz Spor Okulları’na öğrencilerin ilgisi oldukça yoğun. Yener Kahyalar Judo Salonu’nda Orhan Akdemir rehberliğinde haftada 3 gün eğitim alan çocuklar, bu sporu çok seviyor. Judonun yanı sıra kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek adına da okuma etkinliği düzenleyen kurs, bu çalışmasıyla da takdir topluyor. Öğrencilerin spora olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini anlatan Yunusemre Belediyespor Judo Hocası Orhan Akdemir sporun özellikle çocukların hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Haftanın 3 günü eğitim alıyorlar

Akdemir açıklamasında, “Yunusemre Belediyespor Yaz Okulları kapsamında yaklaşık 200 Judo sporcumuz eğitim almaktadır. Haftada 3 gün, 2 saat eğitim veriyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarıp, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Saygı ve sevgi çerçevesinde sporcu kardeşlerimizin spora olan ilgisini yükseltmek istiyoruz. Çocuklarımıza sadece spor yaptırmayıp, kitap okuma etkinliği düzenliyoruz. Sportif çalışmalar neticesinde önce il, sonra, Türkiye ve Dünya’da başarılar hedefliyoruz. Kulübümüzün bize verdiği imkanlar gerçekten çok iyi bu vesile ile Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan’a çok teşekkür ederim” dedi.

Üçüz kardeşler judoyu çok seviyor

Yaz okuluna katılan 13 yaşındaki üçüzler Serkan, Buse ve Selman Yalçın kardeşler yaşıtlarını bu sporu öğrenmeye davet etti. Üçüzlerden Buse Yalçın, “Judo’nun fiziksel olarak hiçbir zorluğu yok. Bu spor hem erkek hem kızlar rahatlıkla yapabilir. Bu sporu keyifle yapıyoruz. Kendimize güvenimiz artıyor.” şeklinde konuştu.

Hayallerini kızı gerçekleştirecek

6 yaşındaki kızını judoya yönlendiren Özlem Mısırlıoğlu ise şunları söyledi: “Ben de daha önceden şu andaki hocamız Orhan Akdemir’in öğrencisiydim. Hedeflerime bazı nedenlerden dolayı ulaşamamıştım. Ama kızıma Judo sporunu sevdirmek amacıyla teklifte bulundum. Kızımda Judo sporunu yerine getirmek amacıyla Judoya yazıldı. Şuanda çok mutlu. Hayallerimi kızım yerine getirecek”