Hem Kur’an öğreniyor hem spor yapıyorlar

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa İl Müftülüğü arasında yapılan ortak protokol çerçevesinde yaz spor okullarına katılan öğrenciler, hem Kur’an-i Kerim öğreniyor hem de spor yapıyor. Konuyla ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Amacımız manevi değeri güçlü gençler yetiştirmektir. Sporda hem başarıyı hem de centilmenliği ön plana çıkarır. Bazı başarılı sporculara baktığınızda sahaya çıkarken kendi inanç değerlerini yansıtan hareketler yaptıklarını görüyoruz. Sporcularımız, kendi değerlerine saygılı ve ahlaklı şekilde büyürse zaten sportif başarı da kendiliğinden gelir. Sportif başarıda ahlakın üstünlüğü çocuklarımızda görülmeli. Bu çerçevede hem gençlerimiz Kur’an öğreniyor hem de sporlarını yapıyorlar. Tüm çocuklarımıza ve gençlerimize güzel gelecekler dileyerek başarılar diliyoruz. Onlar için güzel gelecekler hedefliyoruz”