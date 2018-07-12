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12 Temmuz 2018 17:41

Hem öğreniyorlar hem de kazanıyorlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Atatürk Gençlik Merkezinde hizmet veren Manisa Meslek Edindirme ve Sanat Kurslarında yaz dönemi başladı.

Hem öğreniyorlar hem de kazanıyorlar

12 Temmuz 2018 17:41

44 branşta 630 öğrencinin öğrenim gördüğü kurslarda kursiyerler hem meslek edinme, hem de kendini geliştirme imkanı buluyor. Bunun yanı sıra kursiyerler yaptıkları ürünleri de satış noktalarında satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş bir yelpazede eğitim imkanı sağlayan Manisa Meslek Edindirme ve Sanat Kurslarında yaz dönemi 2 Temmuz tarihinde başladı. Kentin prestij eğitim mekanlarından olan Atatürk Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kurslarda 44 branşta 630 vatandaşa eğitim veriliyor. Düzenlenen kursların her yaştan vatandaşa hitap ettiğini ve Manisalılar tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirten Atatürk Gençlik Merkezi Kurs Planlama Sorumlusu Ahmet Kaplan, "Atatürk Gençlik Merkezi bünyesinde açtığımız Manisa Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında yaz dönemi 2 Temmuz tarihi itibariyle başladı. Yaz kurslarımız 22 Ekim’e kadar devam edecek. Şuan 44 branşta her yaştan 630 öğrencimize hizmet vermekteyiz. Geniş bir yelpazede hizmet sunan kurslarımızda hem meslek edinmek isteyen, hem de kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza rehber oluyoruz. Bu anlamda el sanatları kurslarında kursiyerlerimizin yaptığı eserleri de belli dönemlerde sergiliyoruz. Öte yandan kursiyerlerimiz yaptığı bu eserleri satış merkezlerinde satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Çocuklarımız için de yaz okulunda satranç, kodlama ve İngilizce branşında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim sunarak yaz tatillerini daha verimli kullanmalarını sağlıyoruz” dedi.


Fransızca, Almanca, bilgisayar işletmenliği, işaret dili ve el sanatları gibi bir çok dalda eğitim alan kursiyerler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.




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