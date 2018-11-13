Hem okulunun hem de Sarıgöl'ün gururu oldu

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül Taban, Manisa il genelinde mesleki ve teknik Anadolu liseleri arası yapılan 'Kitap okuma' yarışmasında birinci olarak hem okulunun hem de ilçesinin gururu oldu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde il genelindeki düzenlenen mesleki ve teknik Anadolu liseleri arası 'Kitap okuma' yarışmasına 17 ilçeden 49 öğrenci katıldı. 'Kitap okuma' yarışmasında Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ayşegül Taban, yarışmada il birincisi oldu. İkinciliği Turgutlu Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Gülbahar Tuncer, üçüncülüğü ise Manisa Yunusemre Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Lütfi Eğriboyun kazandı.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Lisesi ve ilçenin gururu olan 12. sınıf öğrencisi Ayşegül Taban için okulunda düzenlenen törenle Okul Müdürü Ayten Beycan tarafından hediye verildi. Okul Müdürü Ayten Beycan, yarışma öncesi belirlenen beş kitap okutulduğunu ve yarışmada 50 soru yöneltiğini belirterek, "Okulumuza yarışmada birincilik kazandıran öğrencimizi kutluyorum. Kitap okumanın ve önemini bu tür etkinliklerle devam ettireceğiz. Bu projede emeği geçen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Betül Bayram'a, yarışmada bizleri gururlandıran öğrencime ve ailesine de teşekkür ederim." dedi.