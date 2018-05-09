Hem şebekeler hem de elektrik panoları yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı 6 mahalledeki içme suyu sondajlarının elektrik panolarını yenilerken, Gölmarmara ilçesi Eski Cami Mahallesi Yavuz Selim Sokak’ta da eski içme suyu şebekesini yenileyerek mahalleye yeni ve sağlıklı bir hat döşüyor.

Soma’nın 6 mahallesindeki panolar yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Soma ilçesine bağlı Akçaavlu, Beyce, Bozarmut, Darkale, Evciler ve Ularca mahallelerinde bulunan içme suyu sondajlarının elektrik panolarını baştan aşağıya yeniledi. 6 mahallede hayata geçirilen çalışma sayesinde elektrik arızaları dolayısıyla sürekli su kesintisi yaşanmasına sebep olan eski elektrik panoları yenilenerek vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından il genelindeki içme suyu sondajlarının elektrik panolarının yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak içme suyu sondajlarının bulunduğu tesislerde kullanım ömrünü tamamlayan panoların değişimini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Soma ilçemize bağlı 6 mahallede başlattığımız çalışmalarımızı tamamladık. Çeşitli güçlerdeki panoları yenileyerek arızlardan kaynaklı su kesintisi yaşanmasını en aza indirdik. İhtiyaç duyulan noktalarda pano yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Gölmarmara’da sağlıksız şebekeler yenileniyor

MASKİ ekipleri Gölmarmara ilçesi Eski Cami Mahallesi Yavuz Selim Sokak’ın da yıllardır kullanımda olan içme suyu şebekesini de yeniliyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından inşa edilen yeni hat sayesinde, uzun zaman önce kısıtlı imkanlarla döşenen su borularının yerini, modern ve sağlıklı tesisat alacak. Eski Cami Mahalle Muhtarı Sabri Yenihatay, “Mahallemizdeki eski su şebekesi şuan MASKİ tarafından yenileniyor. Mahalle sakinleri olarak çalışmalarından memnunuz. Bir sıkıntımız olduğunda ulaşıyoruz, gerekli şekilde ilgileniyorlar. Yapılan hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.