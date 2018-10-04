Hemzemin geçidinden geçmek isterken canından oldu

Manisa'da hemzemin geçidinden geçmek isteyen bir kadın trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle'de yaşayan Hatice Çakmak (40), işe gitmek için Barbaros Mahallesi'ndeki hemzemin geçidinden geçmek istedi. Makinistler Oğuzhan K. ve Erhan U. idaresindeki İzmir-Balıkesir seferini yapan Ege Ekspresi yolu trenini fark etmeyen Çakmak, trenin altında kaldı. Çakmak, trenin çarpması sonucu hemzemin geçidinde yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle tren seferlerinde yaklaşık bir buçuk saat aksama yaşanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.