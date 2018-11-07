Her gün yarım saat televizyonları kapatıp, telefonlarını bırakacaklar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "PekALA Okuyoruz" projesi kapsamında, kitap okuma alışkanlığının kazanılması amacıyla öğrenciler ve aileleri her gün yarım saat boyunca televizyonlarını kapatıp, telefonlarını bırakarak kitap okuyacak.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan “PekÂLÂ Okuyoruz” adlı proje başlatıldı. Kitap okuma alışkanlığını kazandırma, kültürünü geliştirme ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla uygulamaya konulan projede, öğrenciler her gün evlerinde saat 20.30-21.00 saatleri arasında televizyonları kapatıp, telefonları bir kenara koyarak, ailece kitap okuyacak.

Proje hakkında bilgi veren Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Proje daha fazla kitleye hitap edilebilmesi için başlatılan farkındalık çalışmasıdır. Öğrencilerimizde okuma kültürü oluşturmak; okumaya başlayan öğrencilerin okumayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamak, öğrencilerin muhakeme etme, güzel türkçemizi inceliklerine göre kullanma yeteneklerini geliştirmektir. Bu kapsamda her gün 20.30–21.00 saatleri arasını okuma saati olarak belirledik. Ailelerimizin bu zamanlarını çocukları ile birlikte kitap okuyarak geçirmeleri istenmektedir. Çocuklarımız bizim söylediklerimizi değil, gördüklerini yaparlar. Unutmayalım kitap okumayanların, ‘Zamansızlıktan okuyamıyorum' diyenlerden hiçbir farkı yoktur. Kötü alışkanlıklar, rahat bir yatağa benzer. İçeri girmek kolaydır, uyanmak zordur. Uyanmak için, hemen bir kitap alın diyoruz. Kitabı okumadan önce kendimize 'Çok iyi vakit geçireceğim' diyelim. Kitap okumakta, gün geçtikçe ve okuma alışkanlığınız oturdukça daha çok zevk alabiliriz. Okumanın başka bir alternatifi yoktur. Onun yerini hiçbir aktivite tutamaz. Asla vazgeçmeyelim” dedi.